Valor de cierre del dólar en Honduras este 17 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,04 lempiras en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,11% frente a la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 26,01 lempiras, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,14%, de manera que desde hace un año aún conserva un ascenso del 4,44%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, encadenó dos fechas seguidas de subida. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,07%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (14,14%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

