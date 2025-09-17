República Dominicana: el pronóstico del tiempo para Puerto Plata este 18 de septiembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves en Puerto Plata, República Dominicana.

El clima para este jueves en Puerto Plata alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 5.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 93%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 59%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país caribeño, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.