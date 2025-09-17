Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Santo Domingo

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 18 de septiembre?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Santo Domingo.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 90%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 75%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calurosos son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.