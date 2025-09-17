Cierre del índice RTSI de Rusia este 17 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que acabó la sesión de mercado del miércoles 17 de septiembre con una variación del 0,26%, hasta los 1.068,67 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 1.071,74 puntos y un mínimo de 1.058,91 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) registra un descenso 1,15%; pero en el último año acumula aún un ascenso del 12,88%. El RTSI (Russia) se sitúa un 15,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 25,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).