Valor de cierre del dólar en Honduras este 16 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,06 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,09% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando acabó con 25,78 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 0,21% y en el último año aún acumula una subida del 4,63%.

Comparando este dato con el de días previos, invirtió el resultado de la jornada anterior, en el que marcó un descenso del 0,04%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.