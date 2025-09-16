Noticias

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 16 de septiembre de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,6% frente al valor de la jornada previa, cuando se situó en 6,74 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,31%, de modo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 1,53%.

Con respecto a jornadas anteriores, acumuló dos fechas sucesivas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los datos conseguidos para el último año (11,4%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

El top de lo más visto en Disney+ Uruguay para disfrutar acompañado

Desde fantasía hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

El top de lo más

Dólar: cotización de cierre hoy 16 de septiembre en Paraguay

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 16 de septiembre de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Bolivia: cotización de cierre del

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 16 de septiembre de USD a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

República Dominicana: cotización de cierre

Valor de cierre del euro en Paraguay este 16 de septiembre de EUR a PYG

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro