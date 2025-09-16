Ranking Spotify en Argentina: top 10 de los podcasts más populares

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Argentina.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en Argentina

1. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

2. MANO A MANO

Entrevistas y documentales

3. Tesis de un Fanatismo

Tesis de un Fanatismo es el primer podcast que analiza la cultura fan desde la psicología, conducido por Fran Donofrio (frandnf), psicólogo y creador en TikTok. Su tesis sobre los fandoms y las Swifties se viralizó y hoy se convierte en el podcast de fans para fans. Todos los domingos, un nuevo episodio! Si sos fan, sumate!!! Y sino, seguramente estes por convertirte en uno! Es una producción original de Popap Studio.

4. En Teoría

Junto a Celeste Giardinelli y Almendra Veiga, se abrirá espacio para el debate y la presentación de temas extraños y sorprendes del mundo científico. ''En Teoría'', no solo busca informar, sino también inspirar a una nueva generación de mentes curiosas, mostrando que la ciencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida y que, al igual que los orangutanes, todos podemos aprender y adaptarnos a nuestro entorno. Este podcast es un espacio para explorar y aprender de una manera simple y divertida

5. Mientras lavás los platos

El mundo no necesitaba otro podcast, pero nosotras sí. Somos anitawini_ y delficarmona, dos amigas que lejos de tener la vida resuelta entramos en la de: plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo (jajan’t), mudarse a Australia o por qué no EMPEZAR UN PODCAST. Mientras lavás los platos busca hacerte compañía por un ratito, queremos ser esa amiga que se sienta en la mesada y te saca charla mientras terminás de acomodar post juntada. Acá estamos para que eso que estás procrastinando sea un poco más ameno. Esto es Mientras lavás los platos, el podcast Producido por Monkey Studio

6. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

7. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

8. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

9. El Buscador

Ciclo de entrevistas de Julio Leiva en Hispa. A veces buscas respuestas. Otras, preguntas. Cada paso nos cambia. Eso nos hace quienes somos. El destino es el camino.

10. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

La compañía sueca no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.