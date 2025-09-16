Euro: cotización de cierre hoy 16 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 43,48 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,9% frente a los 42,67 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un incremento 1,74%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 12,42%.

En relación a jornadas anteriores, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un descenso del 0,35%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 12,61%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (10,64%), de manera que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.