Euro: cotización de cierre hoy 16 de septiembre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se negoció al cierre a 30,94 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 2,34% si se compara con los 30,23 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra una subida 1,08%, de modo que desde hace un año aún acumula un incremento del 14,22%.

Si comparamos la cifra con fechas anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, cuando finalizó con una disminución del 0,3%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad fue de 18,67%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,01%), presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo normal.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.