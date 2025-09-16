Este es el valor de la criptomoneda decentraland este 16 de septiembre

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las monedas virtuales se encuentran en auge convirtiéndose en un activo digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas compañías y gobiernos han incentivado su uso pese a no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables criptodivisas que han surgido destacan unas cuantas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los dueños en lugar de alguna empresa.

Valor de decentraland

El valor de la criptomoneda de decentraland para este díaa las 10:00 horas (UTC) es de 0.33 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital tuvo un cambio del -5.42% en las últimas 24 horas , así como una variación del -0.4% en los últimos 60 minutos .

Actualmente, decentraland se encuentra en el lugar #109 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 5.902317 dólares por unidad.

¿Qué es una criptomoneda?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus unidades .

Para hacer transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Sin embargo, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de monedas virtuales como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su precio.