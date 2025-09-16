Cotización del Nikkei del 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Nikkei, que cerró la sesión del martes 16 de septiembre con leves incrementos del 0,37%, hasta los 44.932,78 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 45.055,38 puntos y un mínimo de 44.616,32 puntos. El rango de cotización para el Nikkei entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei registra una subida 2,95%, por lo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 16,15%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.