Clima en Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 17 de septiembre

Los residentes de Filadelfia deberán prevenirse antes las posibles lluvias que azoten en la región. (Wikimedia)

En la actualidad, más allá de revisar el clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diferentes sectores como el transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo eventos deportivos.

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia en las próximas horas

Se espera que las tormentas eléctricas se presenten en Filadelfia. (Wikimedia)

Se espera que haya lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica.

El cielo estará nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 60%.

Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm), con cantidades más altas posibles en caso de tormentas eléctricas.

Se espera una posibilidad de chubascos, principalmente antes de las 8 a.m.

El día será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 79°F (26°C). Habrá un viento del norte de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación es del 30%.

Se anticipan cantidades de precipitación nuevas de menos de una décima de pulgada (2.5 mm) posibles.

Por la noche, las condiciones se mantendrán mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 16 de septiembre a las 5:54 PM Hora De Verano Del Este.

Así se comportan las estaciones del año en Filadelfia

Filadelfia se ubica en el estado de Pensilvania, cerca de la costa del Río Delaware (Reuters)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware.

Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Así es como se comporta el clima estación por estación:

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Los vernos en Filadelfia, suelen ser calurosos. (Wikimedia)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.