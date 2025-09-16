BSE Sensex 30 cerró con alza este 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del martes 16 de septiembre con ascensos del 0,73%, hasta los 82.380,69 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 82.443,48 puntos y la cifra mínima de 81.779,94 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,8%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un incremento 1,58%; pero en términos interanuales acumula aún un descenso del 0,7%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 12,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.