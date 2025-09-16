Noticias

BSE Sensex 30 cerró con alza este 16 de septiembre

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el BSE Sensex 30, que acabó la jornada financiera del martes 16 de septiembre con ascensos del 0,73%, hasta los 82.380,69 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 82.443,48 puntos y la cifra mínima de 81.779,94 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,8%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca un incremento 1,58%; pero en términos interanuales acumula aún un descenso del 0,7%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 12,87% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró la jornada al alza este 16 de septiembre

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Cierre Nifty 50: mercado de

Este es el valor de la criptomoneda decentraland este 16 de septiembre

La moneda virtual de decentraland se utiliza en su metaverso, donde puedes comprar parcelas de tierra virtuales

Este es el valor de

Las últimas previsiones para Panamá: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Panamá:

Cierre del índice Hang Seng de Hong Kong este 16 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del índice Hang Seng

Apertura de mercados:PSI 20 gana 0,24% este 15 de septiembre

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura de mercados:PSI 20 gana