ATX cerró operaciones a la baja este 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día adverso para el ATX, que terminó la sesión del martes 16 de septiembre con notables bajadas del 1,46%, hasta los 4.577,95 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 4.647,81 puntos y un volumen mínimo de 4.567,27 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,73%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX anota una disminución 1,67%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un ascenso del 27,15%. El ATX se sitúa un 5,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 27,09% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.