Noticias

Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 16 de septiembre

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que comienza la jornada del martes 16 de septiembre con leves ascensos del 0,19%, hasta los 25.116,65 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días previos, el indicador cambia el sentido del resultado previo, en el que se saldó con un descenso del 0,43%, demostrando que no es capaz de establecer una tendencia estable.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un incremento 1%, por lo que desde hace un año aún acumula una subida del 0,8%. El Nifty 50 se sitúa un 2,03% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió al alza este 16 de septiembre

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30: la bolsa

Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este martes 16 de septiembre en Ashburn

Revisa la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como la fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad

Clima en Virginia: aquí está

Hang Seng de Hong Kong abre la jornada en terrenos positivos este 16 de septiembre

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng de Hong Kong

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,64% este 16 de septiembre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted

Clima en Filadelfia: conoce el pronóstico del tiempo para mañana martes 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia: conoce el