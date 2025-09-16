Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nifty 50, que comienza la jornada del martes 16 de septiembre con leves ascensos del 0,19%, hasta los 25.116,65 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días previos, el indicador cambia el sentido del resultado previo, en el que se saldó con un descenso del 0,43%, demostrando que no es capaz de establecer una tendencia estable.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un incremento 1%, por lo que desde hace un año aún acumula una subida del 0,8%. El Nifty 50 se sitúa un 2,03% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,74% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.