Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 16 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el KOSPI, que comienza la jornada financiera del martes 16 de septiembre con leves ascensos del 0,58%, hasta los 3.427,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con jornadas anteriores, el selectivo acumula 11 sesiones sucesivas de ganancias.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI registra una subida 5,12% y en el último año aún acumula un ascenso del 28,15%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.