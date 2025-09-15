Clima en Virginia: aquí está el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre en Ashburn

Los residentes de Ashburn deberán prevenirse ante las posibilidades de lluvias y tormentas. (Wikimedia)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Se esperan vientos fuertes y probabilidades de tormentas en la región. (Wikimedia)

Se espera que el clima sea mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 60 grados Fahrenheit (aproximadamente 15 grados Celsius).

Habrá un viento del noreste de 7 a 9 millas por hora (11 a 14 kilómetros por hora).

Habrá una posibilidad de chubascos, con tormentas eléctricas también posibles después de las 17:00 horas (hora local).

Se espera que el cielo esté mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 74°F (23°C).

El viento del noreste soplará a 11 a 15 millas por hora (18 a 24 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 millas por hora (39 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación es del 40%.

Por la noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, con la posibilidad de más lluvias y tormentas.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 14 de septiembre a las 8:35 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La época ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Ashburn corresponde a los meses con temperaturas suaves y clima estable

Descubre cuál es la mejor temporada para visitar Ashburn en Virginia. (Wikimedia)

Julio representa el periodo más cálido en Ashburn, Virginia, con máximas promedio de 31 °C y mínimas de 20 °C.

La temporada calurosa, en la que las temperaturas diarias superan los 26 °C, se extiende aproximadamente del 29 de mayo al 16 de septiembre, destacando junio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre como los mejores meses para actividades al aire libre bajo clima cálido, según la puntuación de turismo.

Durante el año, las temperaturas oscilan habitualmente entre -3 °C y 31 °C, registrándose valores excepcionales desde -11 °C hasta más de 35 °C. El verano se caracteriza por calor y bochorno, mientras que el invierno, de 30 de noviembre a 4 de marzo, aporta frío intenso y nevadas, especialmente en enero, cuando las mínimas promedian -3 °C y las máximas alcanzan 6 °C.

El cielo permanece parcialmente nublado gran parte del año, lo que aporta variedad a las condiciones ambientales según la estación.