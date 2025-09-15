Noticias

Valor de cierre del dólar en Honduras este 15 de septiembre de USD a HNL

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 26,06 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,21% con respecto al dato de la jornada previa, cuando cerró con 26,01 lempiras, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 1,4%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 5,45%.

Respecto de jornadas anteriores, encadenó dos sesiones consecutivas de números positivos. La volatilidad de esta semana es inferior a los datos conseguidos para el último año (14,13%), de modo que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en estos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

HondurasDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Acciones de Moscú a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,98% al cierre de la jornada este 15 de septiembre

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Moscú a la

RTSI gana 0,58% tras el cierre de operaciones este 15 de septiembre

Cierre de sesión RTSI (Russia): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

RTSI gana 0,58% tras el

Chile: se registra sismo de magnitud 4.8 en Pica

A lo largo de su historia, Chile ha experimentado diversos sismos que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Chile: se registra sismo de

Valor de cierre del dólar en Canadá este 15 de septiembre de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Dólar: cotización de cierre hoy 15 de septiembre en Nicaragua

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy