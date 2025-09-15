Noticias

Valor de apertura del euro en Nicaragua este 15 de septiembre de EUR a NIO

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia al inicio a 43,08 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,24% comparado con los 42,98 córdobas de la jornada previa.

En los últimos siete días, el euro registra una subida 0,83%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 12,26%.

En relación a días pasados, suma dos sesiones consecutivas en positivo. La volatilidad de los últimos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

