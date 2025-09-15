RTSI gana 0,58% tras el cierre de operaciones este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el RTSI (Russia), que cerró la jornada en los mercados del lunes 15 de septiembre con leves incrementos del 0,58%, hasta los 1.066,29 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 1.068,86 puntos y un mínimo de 1.045,75 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,16%.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) marca una disminución 4,61% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene un ascenso del 12,76%. El RTSI (Russia) se sitúa un 15,31% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 24,85% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.