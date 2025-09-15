RTSI comienza la jornada a la baja este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que empieza la jornada en los mercados del viernes 12 de septiembre con ligeras caídas del 0,86%, hasta los 1.060,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días previos, el indicador encadena cinco jornadas seguidas de números negativos.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) registra un descenso 5,4%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene una subida del 10,92%. El RTSI (Russia) se sitúa un 15,8% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 24,14% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).