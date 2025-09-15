Tipo de cambio en República Dominicana 15 de septiembre: peso se recupera y dólar cotiza a la baja al cierre de mercados

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso lograra mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 15 de septiembre cotizando ligeramente al alza frente al dólar.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 62,51 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,78% con respecto al valor de la sesión previa, cuando acabó con 63 pesos, reporta Dow Jones.

El peso dominicano se vio favorecido por el debilitamiento del dólar luego que los inversores consideran un entorno de menores tensiones comerciales a nivel internacional, según explica Monex en un análisis financiero.

Adicionalmente, funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron por segundo día consecutivo para discutir su política arancelaria, donde posteriormente, el presidente Trump comentó que se han realizado buenos avances

Los inversionistas anticipan ampliamente que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) recortará su tasa de interés en la reunión del miércoles.

La atención de los operadores estará sobre las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) para determinar si el dot-plot anticipa tres recortes de 25 puntos base sobre su tasa de interés en 2025.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,19%, por ello en el último año aún conserva una subida del 5,29%.

Si confrontamos el dato con días previos, sumó dos fechas consecutivas en dígitos negativos. La volatilidad de esta semana fue superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo normal.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.