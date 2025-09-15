Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público uruguayo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más populares en Netflix Uruguay puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix Uruguay

1. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

2. CrazyBeautiful

3. La hora de la araña

Morgan Freeman vuelve a interpretar el personaje de Alex Cross, que ya había recreado en 'El coleccionista de amantes', un detective de policía, psicólogo y novelista de éxito del distrito central de Washington que ha renunciado a seguir practicando juegos mentales con los criminales.. hasta que un metódico depredador, Gary Soneji, comete un atrevido secuestro y provoca que Cross se involucre dejando una prueba del caso en su buzón de correo. Soneji no busca ningún tipo de rescate, sino algo mucho más importante: un lugar en los libros de historia, quiere que Cross escriba sobre él después de haber cometido el crimen del siglo. Soneji planifica cada uno de sus movimientos como una araña que tiende su red. Y tanto Cross como la agente del servicio secreto Jezzie Flannigan emprenden una carrera contrarreloj para tratar de detenerle.

4. Ocean's 8

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

5. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto (Unknown Number: The High School Catfish)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

8. The Negotiator

9. Caerás (Fall for Me)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

10. Alias Charlie Sheen (aka Charlie Sheen)

El actor Charlie Sheen narra su historia en este sincero documental de dos partes que recorre su deslumbrante ascenso en Hollywood, comentadísima caída y proceso de recuperación.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.