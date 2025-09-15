PSI 20 avanza 0,24% al finalizar operaciones este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el PSI 20, que acabó la jornada del lunes 15 de septiembre con leves incrementos del 0,24%, hasta los 7.766,91 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 7.785,53 puntos y un volumen mínimo de 7.738,12 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,61%.

Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 marca una subida 0,17%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 14,99%. El PSI 20 se sitúa un 3,16% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 24,19% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.