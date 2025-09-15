Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión bursátil del viernes 12 de septiembre con descensos del 0,47%, hasta los 4.775,68 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un incremento del 0,43%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida recientemente.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra un ascenso 0,14%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 12,64%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 23,65% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).