Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatenango este lunes 15 de septiembre

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Mazatenango para este lunes 15 de septiembre.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 29 grados, la probabilidad de lluvia será del 89%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, es decir, que en el transcurso del año hay altas temperaturas y excesivas lluvias.

En Mazatenango la temporada seca inicia a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.