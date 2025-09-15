Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 15 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 43,09 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,25% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 42,98 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca un incremento 0,84%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 12,27%.

En relación a días previos, encadenó dos sesiones sucesivas de ganancias. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.