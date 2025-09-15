Las mejores canciones para escuchar en Apple Argentina en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Don’t Say You Love Me

Jin

Don’t Say You Love Me se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Jin está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

El hit de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES se encuentra en segundo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 1.

3. MIC Drop

BTS

Lo más nuevo de BTS, MIC Drop, entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

5. Who

Jimin

Con una diferencia favorable de 1, Who de Jimin se sitúa hoy en el puesto 5 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

6. Dynamite

BTS

Dynamite de BTS se vende como pan caliente. Pasa del puesto 9 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. Tu Misterioso Alguien

Miranda!

El que fuera un exitazo de Miranda! va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

8. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

TODO KE VER de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la octava posición, lo que apunta a que va de salida.

9. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. BAILE INoLVIDABLE entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Tears

Sabrina Carpenter

Tearsde Sabrina Carpenter está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 12, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la compañía

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.