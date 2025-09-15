La canción más sonada en Apple Uruguay este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo favorito de los escuchas

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

El tema de Lluvia para Dormir se mantiene en primer lugar.

2. Los Mayores

La Nueva Escuela

Los Mayores de La Nueva Escuela se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la segunda posición.

3. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

La nueva producción de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz se vende como pan caliente. Pasa del puesto 4 de ayer al 3 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

4. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

El sencillo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la cuarta posición, lo que apunta a que va de salida.

5. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule, interpretado por Bad Bunny, continúa en el quinto lugar de la lista.

6. Who

Jimin

Who se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 16. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Jimin.

7. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Lo más nuevo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, La Plena (W Sound 05), entra directamente al séptimo lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido de Beéle se ubica en el octavo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Tears

Sabrina Carpenter

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Sabrina Carpenter. Quizás por esto es que Tears debuta en el ranking directamente en la novena posición.

10. Qloo

La Nueva Escuela

Cosechar éxitos es sinónimo de La Nueva Escuela. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Qloo, debute en el décimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.