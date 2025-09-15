KOSPI subió un 0,35% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el KOSPI, que acabó la jornada en los mercados del lunes 15 de septiembre con leves subidas del 0,35%, hasta los 3.407,31 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 3.420,23 puntos y un volumen mínimo de 3.391,33 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI anota un ascenso 5,83%, por lo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 27,98%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.