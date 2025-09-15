Índice OMXS 30 este 15 de septiembre: gana terreno al inicio de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el OMXS 30, que comienza la sesión bursátil del lunes 15 de septiembre con leves incrementos del 0,5%, hasta los 2.648,58 puntos, tras la apertura. Con respecto a fechas pasadas, el selectivo cambia el sentido del dato anterior, cuando se anotó un descenso del 0,26%, siendo incapaz de consolidar una tendencia estable en los últimos días.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 acumula un incremento 0,32%, de manera que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 6,12%. El OMXS 30 se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 21,73% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.