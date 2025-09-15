Noticias

Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 15 de septiembre de USD a HNL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 26,06 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0,21% si se compara con los 26,01 lempiras de la jornada previa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 1,4% y en el último año aún mantiene un incremento del 5,45%.

Con respecto a días anteriores, suma dos sesiones seguidas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (14,13%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

