Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 15 de septiembre

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada del lunes 15 de septiembre con subidas del 0,69%, hasta los 5.427,91 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil acumula tres sesiones sucesivas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el EuroStoxx 50 marca un incremento 1,21%, por lo que desde hace un año aún conserva un ascenso del 9,8%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 17,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

