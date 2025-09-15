Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 15 de septiembre en Honduras

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se negocia al comienzo de sesión a 30,66 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,46% con respecto a los 30,52 lempiras de la jornada previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 1,83%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 14,07%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, suma tres sesiones seguidas en cifras positivas. La volatilidad referente a la última semana presenta un rendimiento sutilmente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

