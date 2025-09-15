Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Ecuador

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Las canciones favoritas del momento

1. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el tercer puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 2.

4. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la cuarta posición.

5. Corazón

Danny Ocean

Con una diferencia positiva de 2, Corazón de Danny Ocean sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Tití Me Preguntó, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

8. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente a la octava posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

9. top diesel

Beéle

top diesel de Beéle se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa se ubica en el décimo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny y Daddy Yankee.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.