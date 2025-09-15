El Nikkei 225 sube 0,89% tras la apertura de la jornada este 12 de septiembre

Buena apertura para el Nikkei 225, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 12 de septiembre con ascensos del 0,89%, hasta los 44.768,12 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice encadena tres sesiones consecutivas de ganancias.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 anota un ascenso 4,07% y en el último año aún conserva un incremento del 15,68%.
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de distintas compañías o sectores de una parte del mercado.
Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).