El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 0,41% este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Swiss Market, que acabó la jornada financiera del lunes 15 de septiembre con ligeras caídas del 0,41%, hasta los 12.144,32 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 12.221,88 puntos y un mínimo de 12.125,65 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,79%.

Con respecto a los últimos siete días, el Swiss Market registra una disminución 1,37%; pero desde hace un año mantiene aún una subida del 1,5%. El Swiss Market se sitúa un 7,76% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 11,54% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.