Noticias

El índice KOSPI de Corea del Sur abre operaciones al alza este 15 de septiembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el KOSPI, que inaugura rueda bursátil del lunes 15 de septiembre con leves ascensos del 0,47%, hasta los 3.411,40 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, el selectivo encadena 10 jornadas seguidas en positivo.

En los últimos siete días, el KOSPI acumula un ascenso 5,96% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 28,14%.

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, viene el Nasdaq 100, que vincula a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Además, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el principal de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del mercado de Hong Kong este 15 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del mercado de Hong

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público uruguayo

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Ranking Netflix: las películas favoritas

Apertura del mercado de Taiwán este 15 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del mercado de Taiwán

Ranking de Netflix en Ecuador: estas son las películas favoritas del momento

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking de Netflix en Ecuador:

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Prime Video busca mantenerse en el agrado de sus usuarios a través de estas historias

Qué serie ver esta noche