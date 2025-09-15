El índice bursátil Russell 2000 abre jornada este 15 de septiembre con ganancia de 0,24%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Russell 2000, que empieza la sesión bursátil del lunes 15 de septiembre con leves subidas del 0,24%, hasta los 2.402,70 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde marcó una bajada del 1,83%, sin lograr fijar una tendencia definida en los últimos días.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 acumula un incremento del 0,33%. El Russell 2000 se sitúa un 0,78% por debajo de su máximo del presente año (2.421,53 puntos) y un 36,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con requisitos concretos como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).