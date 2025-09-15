Dólar: cotización de cierre hoy 15 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0% frente a los 36,62 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,31%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 0,53%.

Con respecto a días previos, sumó dos fechas consecutivas sin una tendencia definida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo esperado en estas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.