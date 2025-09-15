Dólar: cotización de apertura hoy 15 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 36,62 córdobas.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,31%, de modo que en el último año aún acumula una subida del 0,53%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas anteriores, encadena dos sesiones seguidas sin una tendencia estable. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 4,25%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (7,97%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.