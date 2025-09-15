Noticias

Clima en Puerto Plata: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir del hogar, revisa la predicción del clima en Puerto Plata para las próximas horas en este martes.

El clima para este martes en Puerto Plata alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 100%, durante el día; y del 55%, con una nubosidad del 95%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte del país caribeño, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Clima en Punta del Este:

¿Cómo estará el clima en

Temperaturas en La Habana: prepárate

Clima en San Francisco de

