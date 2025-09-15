Cierre del OMX Stockholm 30 este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el OMXS 30, que acabó la jornada del lunes 15 de septiembre con una variación del 0,08%, hasta los 2.637,44 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 2.655,82 puntos y la cifra mínima de 2.630,50 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,95%.

Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 acumula una disminución 0,11%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 5,68%. El OMXS 30 se sitúa un 4,53% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,22% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.