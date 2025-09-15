Apple Chile: las 10 canciones más sonadas este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

El tema de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz se mantiene en primer lugar.

2. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Comando Estelar, interpretado por Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow, se mantiene en el segundo lugar de la lista.

3. Destello..

Kidd Voodoo

Cosechar éxitos es sinónimo de Kidd Voodoo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Destello.., debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Shiny

Easykid

El sencillo más reciente de Easykid ya se vislumbra como un nuevo clásico. Shiny entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

En quinto lugar, continúa Me Mareo de Kidd Voodoo y JC Reyes.

6. BÁILAME ASÍ

Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown

BÁILAME ASÍ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Katteyes, Jere Klein y Lucky Brown está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Qué Será

Lucky Brown y Big Cvyu

Qué Será de Lucky Brown y Big Cvyu es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Daytona

Cris MJ

Daytona de Cris MJ se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la octava posición.

9. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mulede Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 9. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

10. Zona

Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow

Zona de Lucky Brown, Tobal Mj y Nacho G Flow se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.