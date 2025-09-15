Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 15 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 15 de septiembre con incrementos del 0,94%, hasta los 42.967,42 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el indicador encadena seis jornadas sucesivas en valores positivos.

Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX acumula un incremento del 2,98%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 31,27% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.