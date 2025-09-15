Noticias

Acciones de Moscú a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,98% al cierre de la jornada este 15 de septiembre

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el MOEX Russia Index, que terminó la sesión de mercado del lunes 15 de septiembre con bajadas del 0,98%, hasta los 2.811,84 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 2.834,51 puntos y un volumen mínimo de 2.801,07 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

En la última semana, el MOEX Russia Index acumula una disminución 3,76%; pero en términos interanuales aún acumula una subida del 2,18%. El MOEX Russia Index se sitúa un 15,46% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 6,43% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.642,02 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que figura como el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

RTSI gana 0,58% tras el cierre de operaciones este 15 de septiembre

Cierre de sesión RTSI (Russia): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

RTSI gana 0,58% tras el

Chile: se registra sismo de magnitud 4.8 en Pica

A lo largo de su historia, Chile ha experimentado diversos sismos que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Chile: se registra sismo de

Valor de cierre del dólar en Canadá este 15 de septiembre de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Dólar: cotización de cierre hoy 15 de septiembre en Nicaragua

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Costa Rica: cotización de cierre del dólar hoy 15 de septiembre de USD a CRC

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Costa Rica: cotización de cierre