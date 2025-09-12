Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 12 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,31% comparado con los 36,51 córdobas de la jornada previa.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; pese a ello en el último año acumula aún una subida del 0,31%.

Respecto de jornadas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,69%, sin poder fijar una tendencia estable en las últimas fechas. La cifra de la volatilidad presentó un comportamiento algo inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.