Valor de apertura del euro en Nicaragua este 12 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia en la sesión de hoy a 42,92 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,43% con respecto al valor de la sesión previa de 42,73 córdobas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,04%; por contra en términos interanuales aún mantiene un incremento del 10,72%.

En relación a días previos, encadena cuatro sesiones sucesivas de números positivos. La volatilidad de los últimos siete días presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.