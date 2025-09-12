Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de la jornada este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada financiera del viernes 12 de septiembre con subidas del 1,03%, hasta los 25.474,64 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 25.492,28 puntos y la cifra mínima de 25.349,70 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,56%.

En la última semana, el Taiwan Weighted anota un incremento 4%, por lo que desde hace un año acumula aún una subida del 14,4%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).