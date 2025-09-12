Noticias

RTSI este 12 de septiembre: cierra operaciones en terreno positivo

Cierre de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada negativa para el RTSI (Russia), que terminó la jornada financiera del viernes 12 de septiembre con ligeras caídas del 0,89%, hasta los 1.059,92 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 1.068,30 puntos y la cifra mínima de 1.043,81 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,29%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra un descenso 5,43% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 10,89%. El RTSI (Russia) se sitúa un 15,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 24,11% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

MOEX Russia Index cierra operaciones a la baja este 12 de septiembre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

MOEX Russia Index cierra operaciones

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

El duelo tendrá lugar el próximo sábado a las 21:00 hora local en la cancha del Riyadh Air Metropolitano

Previa de LaLiga: Atlético de

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 12 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 12 de septiembre en Nicaragua

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 12 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Honduras: cotización de cierre del